«Mehr IPS-Betten!» Kaum eine Corona-Debatte der letzten Monate kam ohne diese Forderung aus. Doch dass die Intensivstationen ausgebaut werden, ist unwahrscheinlich – nicht nur aus finanziellen Gründen.

MARK POLLMEIER

Die Spitäler dürfen nicht überlastet werden, das war in den letzten Monaten die Standardbegründung für viele Corona-Massnahmen. Im Fokus standen dabei die Intensivpflegeplätze: Ihr Auslastungsgrad wurde zum Gradmesser für den Stand der Pandemie – und zur Steilvorlage all jener, die mit den verschärften Massnahmen nicht einverstanden waren. Es sei ein Skandal, dass es in der Schweiz nach zwei Jahren Corona-Krise noch immer zu wenig IPS-Betten gebe, lautete ein oft erhobener Vorwurf. Denn würde die Schweiz über mehr solcher Betten verfügen, könnten die Spitäler auch mehr…