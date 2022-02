Seit Anfang Januar behandelt der Kinderarzt Dr. Hans-Ulrich (Uli) Bender in der Arztpraxis Adeldoc kleine und grössere PatientInnen. Er erzählt, warum er gerne mit den Kindern zaubert und was ihn an seiner Arbeit fasziniert.

RETO KOLLER

Im T-Shirt statt im obligaten weissen Kittel sitzt Kinderarzt Dr. Uli Bender in seinem Behandlungszimmer in der Adelbodner Arztpraxis Adeldoc. Links von ihm liegen ein Zauberstab und ein «Seifebläterli», im Hintergrund warten Würfel, Spielzeugautos und andere Spielsachen auf kleine Patientinnen und Patienten – Dinge, die man eher in einem Spielzeugladen als in einer Arztpraxis vermuten würde.

«Kinder sind keine kleinen Erwachsenen»

Bender hat seine eigenen Methoden, wenn es gilt, Kinder von seinem Tun abzulenken: «Sie sollen sich wohlfühlen, wenn ich sie…