Anfang des Jahres hat Daniel Leutwyler die Stelle als Schulsozialarbeiter angetreten. Sein Credo: Vertrauen schaffen und nicht das Problem ins Zentrum stellen.

KATHARINA WITTWER

Zum Jahreswechsel gab es einen personellen Wechsel bei der Schulsozialarbeit. Mit einem 80-Prozent-Pensum ist Daniel Leutwyler für die Schulen Reichenbach und Adelboden – je vom Kindergarten bis zur 9. Klasse – und für die Oberstufenschule (OSS) in Frutigen zuständig. Er ist Ansprechperson für SchülerInnen, Eltern sowie Lehrpersonen. Aktuell hilft die Schulsozialarbeit in Adelboden bei einem Projekt mit, bei dem es um den Austausch und die gegenseitige Verständigung von SchülerInnen und älteren Menschen geht. Durchgeführt wird es in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit. Zudem wird an der…