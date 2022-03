Auf die russisch-orthodoxe Kirche konnte sich Präsident Wladimir Putin stets verlassen, das ist auch während des Ukraine-Kriegs nicht anders. Der frühere Frutiger Pfarrer Ruedi Heinzer hat nun beim Ökumenischen Rat der Kirchen interveniert.

MARK POLLMEIER

Am 23. Februar, dem «Tag der Verteidiger des Vaterlands», werden in Russland seit Jahrzehnten die Streitkräfte gefeiert. Die russisch-orthodoxe Kirche lässt es sich nicht nehmen, dem jeweiligen Staatsoberhaupt alljährlich zu gratulieren. So war es auch in diesem Jahr. «Heute ehren wir die Leistung derer, die einen verantwortungsvollen Militärdienst leisten, über die Grenzen ihres Heimatlandes wachen und sich um die Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit und nationalen Sicherheit kümmern» – so schrieb Patriarch Kyrill I., das Oberhaupt…