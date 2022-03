An mehreren Orten im Kanton Bern stehen etwas abseits alte Häuschen, die bis unters Dach gemauert, weiss getüncht und mit winzigen Lüftungsfenstern versehen sind. So auch in Aeschi und Krattigen. Was hat es mit den kleinen Gebäuden auf sich? Unsere Autorin ist dieser Frage nachgegangen. Als Quelle dienten ihr auch persönliche Erinnerungen.

SONJA STEUDLER

«Kummer Willis Ferienhäuschen», so nennen alteingesessene Krattiger das Häuschen immer noch, das ein wenig versteckt hinter Büschen ganz für sich alleine auf dem Rüdelmoos steht. Und auch in der Schule bekam ich den Spruch vom Feriendomizil des Gemeindeschreibers öfters zu hören. Ich bin in Krattigen aufgewachsen und Kummer Willi ist mein Vater. Er war über dreissig Jahre lang der Krattiger Gemeindeschreiber.

Und so ist mir auch das kleine…