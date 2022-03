Was bewirkt die Niesenbahn in der Region? Um das herauszufinden, hat das Unternehmen eine Analyse in Auftrag gegeben. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sollen auch weiterhin eine grosse Rolle spielen – und auch die Sonderwünsche von Niesenfans werden nicht vergessen.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die genauen Geschäftszahlen gibt es wie gewohnt erst im Rahmen der Generalversammlung – dieses Jahr am 11. Mai. Bei der gestrigen Vorstellung des Kultursommers erwähnte Niesenbahn-Geschäftsführer Urs Wohler einzig, dass 2021 rund 73 000 Gäste verzeichnet wurden. Angesichts der Einschränkungen durch die Pandemie ist das beachtlich, denn der Wert liegt damit nur gut 25 Prozent unter den Rekordzahlen und das finanzielle Ergebnis rund 10 Prozent unter dem Zehnjahresschnitt. Das bedeutet zwar zum zweiten Mal in…