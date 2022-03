Am Montagabend wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass zuvor am späten Nachmittag auf der Bahnhofstrasse in Spiez eine Frau verletzt worden sei. Gemäss ersten Aussagen sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern und der Frau gekommen, als diese auf dem Trottoir der Bahnhofstrasse zwischen der Post und der Verzweigung mit der Oberlandstrasse unterwegs war. Die Frau wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Anschließend begab sie sich selbstständig ins Spital.

Zur Klärung des Hergangs sucht die Kantonspolizei Bern Zeuginnen und Zeugen. Personen, die zwischen 17.15 und 18.15 Uhr eine Auseinandersetzung im genannten Bereich beobachtet haben und Angaben zum Ablauf sowie zu den mutmasslichen Tätern machen können, werden gebeten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: +41 33 227 61 11

Pressedienst Regionale Staatsanwaltschaft Oberland