Auch das Reichenbacher Architekturbüro A3 Architekten und das in Frutigen beheimatete Autohaus von Känel beherbergen geflüchtete Ukrainer-Innen. Damit unterstützen die beiden Unternehmen die Soforthilfe-Aktionen des Frutiger Vereins «Kiev Kids».

Rolf und Cédric Allenbach sowie ihre Familien wollten helfen. Die Inhaber des Reichenbacher Architekturbüros A3 Architekten stellten zusammen mit der Familie von Känel, Inhaberin des gleichnamigen Autohauses in Frutigen, drei Wohnungen zur Verfügung, in die am 8. März ein Ehepaar mit drei Kindern, zwei junge Frauen unter zwanzig und eine Mutter mit zwei Kindern gemeinsam mit ihrer Schwiegermutter eingezogen sind.

Die Solidarität mit der Ukraine ist gross

Dank der überwältigenden Unterstützung von Freunden, Verwandten sowie Mitgliedern aus…