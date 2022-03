Nach zweijähriger Zwangspause konnte die Brass Band letzten Samstag wieder ihr traditionelles Jahreskonzert durchführen. Dabei liess sie die Corona-Zeit gleich 200 Jahre hinter sich.

MONYA SCHNEIDER

Eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen liegt hinter der Brass Band Frutigen. Erst mit der Aufhebung der meisten Corona-Massnahmen Mitte Februar war klar, dass das seit Jahren jeweils im März stattfindende Konzert wieder wie gewohnt durchgeführt werden konnte. Und so versammelten sich die Musikant-Innen am vergangenen Samstag auf der Bühne des Simplonsaals und liessen die ZuhörerInnen erleben, was sie so lange missen mussten.

Und dennoch war es etwas anders als gewohnt. Es gab nicht einen Konzertteil und im Anschluss ein Theaterstück. Diesmal verband man diese zwei Elemente zu einem Ganzen und…