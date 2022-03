SCHULPOLITIK Marc Eberhard übernimmt per 1. August den Schulkreis 2, zu dem das Frutigland gehört. Er tritt die Nachfolge von Martin Pfanner an, der sich frühzeitig pensionieren lässt. Nach Abschluss des Seminars Lerbermatt und bereits während des sprachlich-historischen Studiums am Sekundarlehramt der Universität Bern unterrichtete Eberhard als Primar- und Sekundarlehrer an Schulen im Aaretal, in der Region Thun und im Oberland. Am Institut für Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule Bern erwarb er unter anderem das «Diploma of Advanced Studies»» als Schulleiter. Marc Eberhard ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Kinder.

