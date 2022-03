Zur Koordination der kantonalen Arbeiten und für die Führungsunterstützung des Regierungsrats im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine setzt der Regierungsrat des Kantons Bern einen Sonderstab ein. Unmittelbar besteht dessen Aufgabe in der Sicherstellung von Kapazitäten für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine mit Schutzstatus S. Der Sonderstab Ukraine steht unter der Leitung von Christoph Egger, der aktuell die Verantwortung für das Contact Tracing in der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion innehat.

