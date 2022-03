Hormonelles Aprilwetter

Die Tage werden wieder länger, die Sonne gewinnt an Kraft. Eigentlich ein idealer Zeitpunkt, um wieder aktiver zu werden – doch bei manchem ist genau das Gegenteil der Fall. Gibt es die berühmte Frühjahrsmüdigkeit tatsächlich?

MARK POLLMEIER

Von jungen Menschen weiss man, dass sich in der Pubertät ihr Hormonhaushalt umstellt – mit teils ungeahnten Folgen, wie viele Eltern bestätigen können. Doch auch Erwachsene erleben alljährlich eine Art Pubertät, nämlich beim Übergang vom Winter zum Frühling.

Evolutionsbedingt läuft der menschliche Körper im Winter auf Sparflamme. Das wäre heute zwar nicht mehr nötig: In unseren Breiten mangelt es den meisten weder an Nahrung noch an Wärmequellen. Aber eben: So leicht ändert die Natur ihre Gewohnheiten nicht.

Schlafen oder…