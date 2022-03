KANTON Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) bereitet sich auf die Ankunft vieler Flüchtender aus der Ukraine vor und nimmt zusätzliche Unterkünfte in Betrieb. Wie die Direktion am Mittwoch mitteilte, werden im Kanton Bern nach heutiger Planung bis Ende des Jahres bis zu 30 000 Personen eine Unterkunft benötigen. In einem ersten Schritt sollen möglichst viele Menschen aus der Ukraine in kollektiven Unterkünften untergebracht werden. Zu den 200 Plätzen, die in den bestehenden Kollektivunterkünften zur Verfügung stünden, kämen laufend weitere hinzu.

Lenk, Prêles und Bern

Nach Angaben der GSI steht ab heute an der Lenk das REKA-Feriendorf als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung. Zu Beginn stehe ein Haus mit fünf Wohnungen bereit. Die Verfügbarkeit werde in den nächsten…