Sobald es Richtung Frühling geht, werden die Wasserbauverantwortlichen jeweils aktiv. Bevor Schmelzwasser die Flussbette füllt, wird der Unterhalt gemacht. In Frutigen arbeitete sich diese Woche ein Schreitbagger in der Kander in Kanderbrück voran (Bild oben). Die Aufgabe des Baumaschinenführers: mit grossen Blocksteinen die Ufer sichern. Diese Arbeiten finden normalerweise bei tiefem Wasserstand im Frühjahr statt.

Es besteht kein Zusammenhang mit dem noch nicht bewilligten Hochwasserschutzprojekt, wie der stellvertretende Bauverwalter Simon Bircher bestätigt. Weiter talabwärts wird gleichzeitig auf Reichenbacher Gebiet eine der mächtigen Kanderschwellen notfallmässig repariert (Bild unten) – auch für die vielen Spaziergänger sicher eine interessante Abwechslung. Peter Bettschen,…