Zwei Eringer am grossen Finale

Am letzten Sonntag fand in der Goler-Arena in Raron ein Ringkuhkampf statt. Dabei platzierte sich die Erstmelk-Kuh «Calida» (Bild oben) aus dem Stall von Stefan Geissbühler und Karin von Känel aus Frutigen auf Rang 4 und qualifizierte sich fürs Nationale Finale vom 8. Mai in Aproz. Kuh «Vedett» (Bild unten) aus der Zucht von Beat Christen, Chemihütte in Aeschiried, wurde 7. bei den Älteren. Auch sie darf ans grosse Finale. Es ist das erste Mal, dass zwei Tiere aus dem Frutigland an diesem Anlass kämpfen dürfen.

TEXT: REDAKTION / BILDER: ZVG / DELPHINE FALLONIER