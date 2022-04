Am 21. April fand in Kandersteg die Sektionsversammlung der SP Frutigland statt. Beschlossen wurden dort auch die Parolen für den kommenden Abstimmungssonntag.

Stimmfreigabe beschlossen

Die Frontex-Vorlage gab – nicht unerwartet – am meisten zu diskutieren, wie die SP Frutigland mitteilt. An sich sei die geplante Erhöhung des Schweizer Beitrags von 24 auf 61 Millionen Franken an die europäische Grenzschutzbehörde nicht umstritten. Die bekannten Verfehlungen der Frontex seien teilweise auch auf den zu niedrigen Personalbestand und auf mangelnde Ausrüstung zurückzuführen. «Trotzdem sollte die Frontex sich auf Kontrolle und Hilfe für die Flüchtenden konzentrieren und nicht zu einer Abschreckungsorganisation werden», schreibt die SP Frutigland. «Die Schweiz als kleines Mitglied kann beim…