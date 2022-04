Noch bevor kleine Kinder zu sprechen lernen, entwickeln sie die Fähigkeit, sich mithilfe von Lauten und Lallgesängen mit den Erwachsenen zu unterhalten. Die Stimme und der Körper sind die ersten Instrumente des Kindes. Weil beim Singen, Tanzen und Musizieren die sprachlichen, kreativen, sozialen und körperlichen Fähigkeiten der Kinder entwickelt werden, ist es wichtig, dass Betreuungspersonen mit den Kindern singen.

Ein Angebot, das die Eltern in diesem Anliegen unterstützen will, ist das Eltern-Kind-Singen. Es richtet sich an Kinder zwischen zwei und vier Jahren, welche die Kurse zusammen mit einer vertrauten erwachsenen Person besuchen können. Gemeinsam wird ein buntes Repertoire an Kinderliedern, Fingerversen, Kniereitern und Bewegungsliedern einstudiert und mit der Stimme und…