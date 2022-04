Wer am letzten Sonntag zur richtigen Zeit in Bahnhofnähe unterwegs war, konnte mit etwas Glück verschiedene Trachten bewundern. Grund dafür war die Delegiertenversammlung der bernischen Trachtenvereinigung. GALERIE

KATHARINA WITTWER

Zwei Jahre Corona-Krise gingen auch an den Trachtengruppen nicht spurlos vorüber. Normalerweise findet Ende April abwechselnd in den Landesteilen Oberland, Emmental, Mittelland, Oberaargau, Seeland und Jura die Delegiertenversammlung der bernischen Trachtenvereinigung (BTV) – das sogenannte Bott – statt. 2019 wurde Frutigen drauffolgende Jahr als Austragungsort bestimmt. Nach zweimaliger schriftlicher «Durchführung» war es erst letzten Sonntag so weit. «Wegen der allgemeinen Unsicherheit hatten wir punkto Organisation bloss die Turnhalle reserviert und die…