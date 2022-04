KANTON Der Klimawandel ist Realität – aber was bedeutet das konkret? Zum Auftakt der Energie- und Klima-Talks 2022 diskutierten Experten über die Krise und deren Auswirkungen auf den Kanton Bern.

Ist der Klimawandel oder «nur» das Wetter schuld, wenn im Sommer eine Hitzewelle übers Land zieht? Was bedeutet das für die Landwirtschaft, was für die Natur? Und was nützt dem Kanton Bern ein Klimaschutzartikel? Diese und viele weitere Fragen diskutierte bereits am 30. März 2022 eine Expertenrunde, bestehend aus:

• Thomas Bucheli, Leiter und Meteorologe bei SRF Meteo,

• Michael Gysi, Vorsteher des Amts für Landwirtschaft und Natur (LANAT) des Kantons Bern,

• Ulrich Nyffenegger, Vorsteher des Amts für Umwelt und Energie (AUE) des Kantons Bern,

• Thomas Stocker, Professor und Leiter der Abteilung…