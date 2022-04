VORSCHAU Seit 1770 dient die Heilquelle am Fusse des Niesens zum Kuren. Als Johann Hofstetter im Jahre 1831 jene Badehütte kaufte, nahm der Betrieb einen grossen Aufschwung. 1835 entstand das erste Kurhaus mit 18 Zimmern. Bis zum Ersten Weltkrieg stieg die Bettenzahl auf 180. Den Höhepunkt bildete das 1892 erbaute moderne Zentralhaus, dessen Kureinrichtungen von Fachleuten als hervorragend beurteilt wurden. Behandelt wurden Störungen an den Schleimhäuten, am Kehlkopf, an der Blase sowie Magenkrankheiten, Bronchitis und Bleichsucht. Über drei Generationen wurde der Kurbetrieb von der Familie Hofstetter geleitet, beinahe 100 Jahre lang. Während dieser Phase erlebte das Hotel seine Blütezeit. Personen, die noch etwas über die bewegte Geschichte des Kurhotels Bad Heustrich wissen und davon…