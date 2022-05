VORSCHAU Das Treffen der Angehörigengruppe von Donnerstag, 19. Mai 2022, findet von 19 bis 21 Uhr in der Psychiatrischen Tagesklinik (Hohmüedig 4, Unterseen) statt. Partner, Freunde, Eltern, Geschwister und Kinder werden in der schwierigen Zeit einer psychischen Erkrankung eines nahestehenden Menschen unterstützt. Auch das erweiterte Umfeld der Betroffenen (Arbeitgeber, Lehrer) ist willkommen. Ziel ist es, sich mit Menschen auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen machen, einander zu ermutigen, aber auch Fragen an die Fachpersonen stellen zu können (siehe Inserat im «Frutiger Anzeiger»).

PRESSEDIENST SPITÄLER FMI AG