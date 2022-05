Das Mountain Lab Adelboden ist im Rennen um den Swiss Location Award 2022. Bis Ende Mai läuft die Abstimmung unter eventlokale.ch, die für alle offen ist. Die Auszeichnung der besten Schweizer Hotels, Restaurants, Meeting- und Eventlocations erfolgt anschliessend am Dienstag, 14. Juni, in zehn verschiedenen Award-Kategorien. Seit der Eröffnung im Juni 2019 darf das Mountain-Lab-Team auf eine wachsende Stammkundschaft zählen, die den alpinen Co-Working-Space mitten in Adelboden schätzt.

