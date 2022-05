Mit Nico Brina stand am Donnerstag, 5. Mai 2022, ein altbekannter Musiker auf dem Niesen. Nach 2011, 2015 und 2017 war es sein vierter Auftritt auf der Bühne im Pavillon des Berghaus Niesen-Kulm. Er ist somit der Künstler, der seit dem Beginn der Kulturabende im Jahr 2006 am häufigsten zu Gast war. Und wie bereits in den vergangenen Jahren unterhielt er das Publikum mit seinem Musikmix aus Boogie Woogie, Rock‘n‘Roll und Blues bestens. Voller Körpereinsatz ist bei Brina Programm: Ob mit Händen oder Füssen, der Berner Musiker wusste am Klavier zu begeistern. Mal nur instrumental, mal mit Gesang, aber immer mit seinem unverkennbaren, schnellen Pianospiel interpretierte er Songs von Elvis Presley, Eric Clapton, Jerry Lee Lewis und vielen anderen. Auch Eigenkompositionen gab der «King of…