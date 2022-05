Gemeinsam mit dem Jodlerchörli Lonnergruess konnte die Musikgesellschaft Adelboden ihr traditionelles Frühlingskonzert in diesem Jahr wieder durchführen. Das Publikum kam zahlreich in die Kirche und freute sich, endlich wieder einen solchen Abend geniessen zu dürfen.

MONIKA INGOLD

«Es ist schön, dass wir so viele Leute an unserem Frühlingskonzert willkommen heissen dürfen.» Mit diesen Worten begrüsste Christina Schranz die Anwesenden am Freitagabend. «Ich glaube, so gut besetzt war die Kirche beim Frühlingskonzert noch nie.» Die Freude der MusikantInnen über den Auftritt war schon beim ersten Marsch spürbar. Mit lüpfigen Melodien aus dem Böhmerwald und aus Wien ging es weiter.

Damit die Bläserinnen und Bläser kurz durchatmen konnten, trat das Jodlerchörli Lonnergruess vor die…