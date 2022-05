Zeugen aus früherer Zeit

«Gredi obsi» wurden in Mittelalter sogenannte Zügel- oder Fahrwege angelegt. Sie führten vom Tal auf höher gelegene Weiden, Allmenden und Alpen. Oft wurden diese Wege an einem schattenspendenden Waldrand errichtet. War dies nicht möglich, pflanzte man beidseitig Bäume und Sträucher. Auf dem Boden wurden möglichst flache, grosse Steine stufenartig ausgelegt und mit quer verlaufenden Wasserablaufrinnen unterbrochen. Steinmauern verhinderten das Ausbüxen des Viehs und vor allem das Fressen von «fremdem» Gras. Für den Unterhalt waren die Alpschaften zuständig. Längst sind viele Zeugen der einstigen Kultur verfallen. Überreste sind unter anderem im Kiental (Richtung Ramslauenen) und in Frutigen (oberhalb Hasli, Bild) zu finden.

TEXT / BILD: KATHARINA WITTWER