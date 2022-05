Der Jodlerklub durfte am vergangenen Samstag «volle Halle» verzeichnen. Die Besucher sehnten sich nach der langen Pause augenscheinlich nach Volksmusik und Jodelklängen.

RUTH STETTLER

Die Anmeldenummer war heiss gelaufen, und Präsident Roger Schranz war sichtlich überwältigt vom grossen Aufmarsch am Samstagabend. 320 Besucher durften in der Adelbodner Turnhalle einen harmonischen und abwechslungsreichen Abend geniessen. Für die spritzigen Ansagen und die Scherze zwischendurch sorgte Jodler Niklaus Pieren. Zur Unterhaltung trugen die Geschwister Moser aus Affoltern im Emmental, der Jodlerklub «Gruss vom Wasserngrat», Gstaad, das Handorgelduo Betschart-Müller und natürlich der einheimische Jodlerklub Adelboden bei. Das eigentlich für das Jahr 2020 vorgesehene Programm konnte, in einem…