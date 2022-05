Erfolgreicher Auftakt für die BEA

BERN Bei vielen Anlässen fragen sich die Organisatoren derzeit, wie das Publikum nach zwei Jahren Pause wohl reagieren wird: Kehren die Leute zurück? Die Verantwortlichen der BEA wissen nun: Ja, die Leute kommen. Schon am Starttag erlebte die Berner Frühjahrsausstellung einen wahren Besucheransturm. Kein Wunder: Der Eröffnungsanlass konnte mit viel Glamour, Show und noch mehr Prominenz aufwarten. Am Wochenende strömten die BEA-Fans dann massenhaft aufs BERNEXPO-Gelände, die Aussteller wurden förmlich überrannt. Schon jetzt lässt sich also eine positive Bilanz ziehen. Das gilt auch für die in Bern vertretene Fraktion aus dem Frutigland, etwa für Martin Jungen von Schmid & Mägert, der sehr erfreut war über die grosse Nachfrage.

Die BEA geht noch bis zum…