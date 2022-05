VORSCHAU «Promises», also «Verheissungen», steht über dem neuen musikalischen Programm der evangelischen Brass Band Interlaken und des Posaunenchors Spiez. Von Verheissungen der Bibel und Zusagen Gottes leben auch die Musikant-Innen, die etwas vom Evangelium weitergeben möchten. Nach einer langen Zeit der Unsicherheiten freuen sie sich, wieder musizieren und zu den traditionellen Frühlingskonzerten einladen zu dürfen.

Diesmal machen sich die AkteurInnen auf einen musikalischen Maibummel von Adelboden nach Adelboden. Was es damit genau auf sich hat, wird der Moderator am Konzert bestimmt in gewohnt charmanter Weise erklären.

Auf die ZuhörerInnen wartet einmal mehr eine bunte Mischung aus älterer und neuerer Musik sowohl aus der volkstümlichen wie auch aus der geistlichen Musikliteratur.…