Die Jubiläumsausgabe des Natural Sound Openairs steht unter neuer musikalischer Leitung, bietet aber ein gewohnt liebevoll gestaltetes Festivalprogramm.

JULIAN ZAHND

Wer aufgeplusterten Stadionrock mag, wird am kommenden Wochenende eher nicht im Kiental anzutreffen sein. Der entlegene Ort steht zwischen Freitag und Sonntag erneut im Zeichen der filigranen Nischenmusik. Das 20. Natural Sound Openair bietet ein reichhaltiges Programm mit Künstlern, die sich in der Regel vom grellen Scheinwerferlicht fernhalten. Am ehesten weicht von diesem Schema noch die Berner Rapperin Steff la Cheffe ab, die sich vor rund zehn Jahren als beatboxendes «Meitschi vom Breitsch» einen Namen machte und zwischenzeitlich Dauergast in den Schweizer Charts war. Weltlicher kommt der Singer-Songwriter William White…