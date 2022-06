Karin Allenbachs berufliche Wurzeln liegen in der Ernährungsberatung. Doch auch bei Umbauvorhaben ist ihr Rat gefragt. Kürzlich hat die Frutigerin die Leitung des «Umbaucoachs» übernommen, einer Dienstleistung von Allenbach Holzbau und Solartechnik.

MICHAEL MAURER

Überzeugt vom Potenzial des «Umbaucoachs» freut sich Karin Allenbach, Menschen mit Bauvorhaben auf Augenhöhe zu begleiten. Dabei will sie insbesondere auch die Formel «Frau zu Frau» fördern.

Bezug zum Bauwesen hat sie schon lange: Aufgewachsen ist sie in einer Holzbauerfamilie. «Am Familientisch war das Geschäft das Hauptthema», erinnert sich die 40-Jährige an ihre Kindheit zurück. Zwar hatte sie sich nach der Matura für die Ausbildung zur Ernährungsberaterin entschieden. Neben ihrer selbstständigen Erwerbstätigkeit in diesem…