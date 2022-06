Am Gemeinde-Forum 2022 der Volkswirtschaft Berner Oberland informierten sich letzte Woche in Interlaken BehördenvertreterInnen aus der Region über aktuelle Themen – darunter das Gesundheitswesen, die Raumplanung und die Kulturfinanzierung.

Die medizinische Versorgung ist für die Gemeinden im Berner Oberland ein zentrales Thema, sind Hausärzte doch immer schwieriger zu finden. So war es für die Teilnehmenden des Gemeinde-Forums der Volkswirtschaft Berner Oberland spannend, den Ausführungen von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg zum Gesundheitswesen der Zukunft zu folgen. Eine enge Vernetzung der Leistungsträger und mehr Kooperationen seien in Zukunft unabdingbar, so der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektor des Kantons. Er schilderte, wie eine integrierte Versorgung aussehen kann…