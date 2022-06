Unter wolkenlosem Himmel und bei sommerlichen Temperaturen konnte der Sporttag der Schulen von Aeschi und Krattigen sowie der Kinderheimat Tabor – nach drei Jahren Unterbruch – unter besten Bedingungen durchgeführt werden. Am Morgen massen sich die rund 200 Schülerinnen und Schüler von der 5. bis 9. Klasse im Einzel-Sechskampf. Dabei galt es für sie, eine Wurf-, eine Sprungund zwei Laufdisziplinen sowie das 50-m-Schwimmen und einen Hindernislauf hinter sich zu bringen. Dieses Jahr wurde wieder einmal ein Allzeit-Rekord geknackt: Dean Bauschmann, Krattigen, verbesserte die Bestzeit beim 60-Meter-Lauf aus dem Jahre 2013 um eine Zehntelsekunde auf 8,4 Sekunden. Am Nachmittag nahmen alle Jugendlichen am Fussballturnier teil. Fairplay und lautstarke Unterstützung wurden grossgeschrieben. Bei…