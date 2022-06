VERKEHR Auf der A6 wird eine Zustandsaufnahme der Entwässerungssysteme durchgeführt. Dafür kommt es zu verschiedenen Beeinträchtigungen:

• Dienstag, 7. Juni, bis Freitag, 24. Juni 2022, jeweils von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Sperrung der Überholspur in beiden Richtungen zwischen den Anschlüssen Thun-Süd und Spiez.

• Montag, 27. Juni, bis Freitag, 15. Juli 2022, jeweils von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Sperrung der Überholspur in beiden Richtungen zwischen der Verzweigung Lattigen und dem Anschluss Wimmis.

• Die drei Nächte vom 18./19, 19./20. und 20./21. Juli 2022, jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr: Sperrung des Simmefluetunnels in beiden Richtungen. Der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Teilweise betrifft die Sperrung nur den Pannenstreifen. Die Arbeiten sind zudem witterungsabhängig und…