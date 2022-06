In Zusammenarbeit mit dem Naturpark Gantrisch und der Gantrisch-Plus AG bietet die Bildungs- und Kulturdirektion zweisprachige Sommerlager an. Zielgruppe des neuen Angebotes sind Klassen des 5. und 6. Schuljahres.

Schon in diesem Sommer bzw. Herbst verbringen eine deutsch- und eine französischsprachige Klasse gemeinsam eine Woche im Naturpark Gantrisch. «Deux im Park» heisst der neue Sprachaustausch dementsprechend, und neben Sprache steht bei diesem Angebot auch die Natur im Zentrum. Deshalb richtet es sich nicht nur an Sprachlehrpersonen, sondern auch an solche, die naturwissenschaftliche Themen unterrichten. Ob sie bereits perfekt Französisch – respektive Deutsch – sprechen, ist dabei nebensächlich. «Deux im Park» bietet allen Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre Sprachkenntnisse…