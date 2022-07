56 Berufsleute können ab sofort in der Autobranche Fuss fassen. Viele von ihnen wurden in Mülenen für ihre besonders gute Leistungen ausgezeichnet.

Marco Frozza, Präsident des Autogewerbe-Verbandes AGVS, Untersektion Berner Oberland, begrüsste die erfolgreichen Berufsleute, die zahlreich zur Abschlussfeier und Diplomübergabe auf dem Expo Areal in Thun erschienen waren. Er stellte in seiner Begrüssungsrede Werte wie Respekt, Teamwork, Offenheit gegenüber Neuem und natürlich die Begeisterung für den Beruf und die Mobilität in den Vordergrund und ergänzte: «Nehmen Sie die täglichen Herausforderungen an, sie erlauben es Ihnen, sich weiterzuentwickeln und an den gestellten Aufgaben zu wachsen.» Die Branche sei mehr denn je auf Fachkräfte angewiesen und dem Nachwuchs stünden die Türen in der…