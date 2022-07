EMDTAL Das neue Gesetz über die Leistungen für Menschen mit Behinderungen (BLG) stellt das bisherige System auf den Kopf. Unterstützungsgelder fliessen künftig nicht mehr direkt an die Behinderteneinrichtungen, sondern an die Leistungsbezüger selbst – und zwar unabhängig davon, ob sie in einem Heim leben oder nicht. Was das für Einrichtungen wie die Stiftung Bad Heustrich bedeutet, erklärt Institutionsleiter Arnold Sieber im Gespräch mit dem «Frutigländer».

Was halten Sie vom Systemwechsel, Herr Sieber?

Ich finde es gut, dass der Geldfluss künftig über die Menschen mit einer Beeinträchtigung läuft. Sie werden dadurch zum Kunden und erhalten mehr Wahlfreiheit. Das ermöglicht auch individuellere Lösungen, zum Beispiel das Wohnen in einer eigenen Wohnung mit entsprechender Unterstützung.…