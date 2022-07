Erfolgreich haben Martin Josi und Adrian Rhyner ihre Ausbildung zum Maurer EFZ abgeschlossen – und beide bleiben ihrem Lehrbetrieb, der Trummer AG in Frutigen, erhalten.

MICHAEL SCHINNERLING

Steinblöcke werden per Bagger angehoben und zur vorgesehenen Stelle geführt. Mit gutem Augenmass passen Martin Josi und Adrian Rhyner die Steine nacheinander in einer Reihe ein, ruhig und doch effizient. Sehr erfolgreich haben die zwei ihre Lehre bei der Baufirma Trummer AG abgeschlossen: Josi mit einer 6,0 für die praktische Arbeit und einer 5,8 als Gesamtnote, Rhyner mit einer 5,2 für die praktische Arbeit und einer 5,1 als Gesamtnote. «Schon in der Schnupperlehre zeigte sich, dass Adrian zu uns passt. Bei uns muss man unkompliziert, vielseitig und flexibel sein – und das sind beide», meint ihr…