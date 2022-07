In der Schweiz haben bis jetzt mehr als 50 000 Geflüchtete Unterkunft gefunden. Obwohl sie damit in Sicherheit sind, bleibt das Erlebte allgegenwärtig, der Umgang damit ist schwierig, das Trauma oft gross. Selbsthilfe BE lanciert nun im Berner Oberland eine neue Selbsthilfegruppe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Das kostenlose Angebot soll den Betroffenen zusätzlichen Rückhalt und Unterstützung im Umgang mit ihren Kriegs- und Fluchterfahrungen bieten. Eine Selbsthilfegruppe bietet den Betroffenen einen geschützten Rahmen, in dem sie sich untereinander über ihre Gefühle und das gemeinsam Erlebte austauschen können. Es erlaubt ihnen zudem, sich gegenseitig zu ermutigen und einander zu unterstützen, um diese Herausforderung gemeinsam durchzustehen. Für die Gründung dieser neuen…