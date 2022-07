Am 2. Juli wurden die (teils) abgeschlossenen Lehrgänge Landmaschinen-, Baumaschinen- und MotorgerätemechanikerIn von Agrotec Bern gefeiert.

In der Halle des Bildungszentrums Aarberg wurden ab 9.15 Uhr die Prüfungsstücke ausgestellt, an denen die TeilnehmerInnen der Teilprüfung gearbeitet hatten. Die offizielle Feier eröffnete der Chefexperte Rolf Kettl. In seiner Rede blickte er zunächst zurück auf die Teilprüfung und lobte die Prüflinge, dass die Dreharbeiten dieses Jahr besonders gut gelungen seien. 95 Prozent haben die Teilprüfung bestanden.

Die Schlussprüfung des Qualifikationsverfahrens haben insgesamt 106 Lernende erfolgreich gemeistert, das entspricht einer Erfolgsquote von 92 Prozent. Bewertet wurden 87 Landmaschinen-, 26 Baumaschinen- und zwei MotorgerätemechanikerInnen.

Marcel…