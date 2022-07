Am 11. Juli konnten die AbsolventInnen im Gemeindesaal Aeschi das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis EFZ zum Landwirt / zur Landwirtin in Empfang nehmen.

Auf dieses Ziel hatten die jungen LandwirtInnen drei Jahre lang in verschiedenen Betriebe hingearbeitet, und mit dem Besuch der Berufsfachschule am INFO-RAMA Berner Oberland hatten sie sich die nötigen Grundlagenkenntnisse erworben. Viel Mut wünschte ihnen Kevin Koch, Direktor des INFORAMA. Sie sollten mit Freude Neues wagen und ausprobieren – und entscheiden, wann es richtig sei, an Bewährtem festzuhalten.

Simon Schranz aus der Klasse NHB 19–22 a BeO zeigte auf, wie der Weg zum EFZ via Nachholbildung läuft. «Die Nachholbildung war für mich ein ideales Angebot», betonte er. «Einerseits konnte ich das Gelernte direkt auf dem elterlichen…