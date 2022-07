THUN Die Sektion Oberland des Verbands Holzbau Schweiz konnte am 8. Juli 41 Zimmermänner, 2 Zimmerinnen und 10 Holzbearbeiter mit ihren Eltern und Ausbildnern zur Lehrabschlussfeier begrüssen. «Mit dem erfolgreichen Abschluss habt ihr den Grundstein für den Einstieg in euer Berufsleben gelegt», sagte Präsident Stephan Hoffmann. «Wir sind stolz auf euch und freuen uns, wenn ihr bei uns in den Betrieben tüchtig mit anpackt. Auch in den Zimmereien ist der Fachkräftemangel deutlich spürbar.»

Nach einem launigen Intermezzo mit dem Komödianten und Musiker Martin Sumi forderte der Rektor des Bildungszentrums Interlaken bzi die jungen Berufsleute dazu auf, ihr Leben selbstständig zu gestalten. «Nur wer nicht in die Fussstapfen der Vorangehenden tritt, hinterlässt eigenständige Spuren», meinte…