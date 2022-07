Die kostenlose und vertrauliche Beratung via 147.ch sowie die Eltern beratung von Pro Juventute werden neu auch auf Ukrainisch und Russisch angeboten. Die Beratungen starten am heutigen Dienstag und werden vorerst via WhatsApp und Telegram umgesetzt.

Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen können sich an Pro Juventute wenden. Während der Öffnungszeiten der Chats stehen ukrainischsprachige Beraterinnen und Berater, die auch Russisch sprechen, per WhatsApp und Telegram zur Verfügung.

Pro Juventute rekrutierte hierfür Psychologinnen und Psychologen, die dieser Sprachen mächtig sind. Die neuen Kräfte wurden vor ihren Einsätzen durch die professionellen Beraterinnen und Berater von Pro Juventute geschult und werden während der Beratung unterstützt.

Um das Angebot gut in das bestehende und…