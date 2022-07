ETAPPE 3 (16. Juni) Weil die Gondelbahn und das Restaurant auf der Passhöhe erst an Pfingsten den Sommerbetrieb aufnehmen, absolviere ich diese Etappe am Schluss meines Projektes. Es ist das einzige Mal, dass ich verregnet werde.

KATHARINA WITTWER

Morgenstund’ hat bekanntlich Gold im Mund. Ich übernachte in Leukerbad und starte am nächsten Morgen vor sechs Uhr. Die knapp 1000 Höhenmeter die steile Felswand empor haben es in sich. Trotzdem bin ich froh, dass es mir nicht ergeht wie den feinen Damen früherer Epochen. Sie wurden nämlich in einer Sänfte über den damals wahrscheinlich kläglich ausgebauten Weg getragen. Dunkle Wolken bedecken den Himmel. Zwei Stunden später, eben bei Mast 42 auf der Passhöhe angekommen, fallen die ersten grossen Regentropfen vom Himmel. In den Senken liegt…