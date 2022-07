220 SchülerInnen des Gymnasiums Thun engagierten sich an zwei Tagen für Umwelt- und Landschaftspflege im UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch. Die motivierten Jugendlichen waren an verschiedenen Standorten im Berner Oberland und im Oberwallis am Werk und leisteten einen wertvollen Beitrag für den Erhalt und die Förderung der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft im UNESCO-Welterbe.

Das Gymnasium Thun gehört zu den UNESCO-assoziierten Schulen. Gemeinsam mit der Stiftung UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch wird deshalb alljährlich ein Schulausflug der besonderen Art organisiert: Umweltund Landschaftspflege für die Aufwertung unserer Heimat, der Welterbe-Region. Insgesamt elf Klassen waren an zwei Tagen unter fachkundiger Anleitung in Meiringen, Reichenbach, im…