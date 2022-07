«Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Was funktioniert gut? Was können wir bewegen?» Mit diesen Fragen hat sich das Liberale Frutigen (LF) kürzlich an seinem Strategietag befasst. Die Hauptaufgabe der Arbeitsgruppe war eine Standortbestimmung in Bezug auf die Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft (angelehnt an das Leit- und Zukunftsbild der Einwohnergemeinde Frutigen). «Die idyllische Kulisse der Elsigenalp und das traumhafte Sommerwetter schufen ausgezeichnete Rahmenbedingungen für klare Reflexionen und kreative Ideen», schreibt die Partei.

Äusserst interessant sei die Vision einer Standortförderung mit Einbezug von Industrie, Gewerbe, Tourismus und Vereinen gewesen. Essenziell sei für das LF, den Dialog mit allen Anspruchsgruppen zu suchen und innovative Ideen zu wagen,…