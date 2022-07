In den Patientenzimmern, in ambulanten Behandlungsräumen sowie während den Sprechstunden gilt ab Montag, 11. Juli 2022, bei Patientenkontakten wieder die Maskenpflicht ab 6 Jahren (chirurgische Maske). Diese ist gültig für Mitarbeitende, Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher. Gleiches gilt für Mitarbeitende im direkten Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Langzeitinstitutionen sowie alle, die sie besuchen.

Für den Besuch von Covid-Patientinnen und Patienten gilt zusätzlich, dass eine FFP2-Maske getragen werden muss und maximal 1 bis 2 Besuche pro Tag möglich sind. Weiter empfiehlt die Spitäler fmi AG das Tragen einer Maske in Innenräumen, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.



In den Spitälern Interlaken und Frutigen werden die Restaurants Intermezzo und Mikado für Besucherinnen und Besucher vorläufig wieder geschlossen. Die Cafeterias im Seniorenpark Weissenau und im Spital Frutigen bleiben für externe Personen geöffnet.

Impfpraxis in Interlaken jeweils Montag-, Mittwoch- und Freitagvormittag offen

Die Spitäler fmi AG bietet ab Mittwoch, 13. Juli 2022, wieder Impftermine beim Spital Interlaken an. Das Angebot richtet sich primär an Personen über 80 Jahre und immunsupprimierte Patientinnen und Patienten aufgrund ärztlicher Zuweisung. Die Impfpraxis steht auch allen Personen ab 12 Jahren für Erst- und Zweitimpfungen sowie die erste Boosterimpfung zur Verfügung.

Die Impfungen sind für die genannten Zielgruppen kostenlos. Für Personen unter 80 Jahren ohne ärztliche Zuweisung ist eine zweite Boosterimpfung auch möglich, jedoch vorläufig kostenpflichtig. Die Kosten von CHF 60.- sind direkt vor Ort zu bezahlen, wenn möglich mit Kredit- oder Debitkarte.