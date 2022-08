Bildung|Schule

Der direkte Übertritt in eine Berufslehre oder in eine Mittelschule bleibt auch nach dem zweiten Corona-Jahr der beliebteste Schritt im Anschluss an die obligatorische Schulzeit. Kantonsweit treten 51 Prozent der Jugendlichen eine Berufslehre an. 98 Prozent aller SchulabgängerInnen habe...