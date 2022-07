Der Liedermacher Peter Sarbach gehört zu den Urgesteinen am Natural Sound Openair. Der gebürtige Freimettiger war schon vor 20 Jahren an der Premiere des kleinen Festivals im Kiental dabei.

«Ich war damals der Erste, der hier gespielt hat. Darum darf ich nun wieder auftreten.» Sarbach alias Marbach freut sich sehr über die Einladung zum Jubiläumsfestival und seine Darbietung im «Chienehuus». Zu Recht: Der Saal ist voll, die Stimmung familiär, sein Mutterwitz kommt beim Publikum gut an. Ihm fällt auf: Viele Leute, die vor zwanzig Jahren das Openair besuchten, sind jetzt mit den Kindern da.

Der in Thun wohnhafte und in Adelboden heimatberechtigte Liedermacher kennt das Kiental auch aus seiner Berufsbiografie: «Ich schnupperte mal als Koch und Kellner im Hotel Waldrand auf der Pochtenalp»,…