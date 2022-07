Im ausverkauften Berghaus Niesen-Kulm trat am Donnerstagabend der «Swiss Music Award»-Gewinner ZIAN auf. Zuvor begeisterte die Singer-Songwriterin Ladina das Publikum.

Mit seinem bisher grössten Hit «Show You» begann ZIAN sein Konzert und zog die Gäste direkt in seinen Bann. Der diesjährige Gewinner des Swiss Music Award in der Kategorie «Best Crushing Newcomer» gewährte intime Einblicke in sein Schaffen als Musiker und erklärte zu jedem Song die emotionale Entstehungsgeschichte. Er gab Stücke wie «Grateful» oder «Old Again» zum Besten, mal auf dem Piano, mal auf der Gitarre – und stets mit seiner unverkennbaren Stimme, die für Gänsehautstimmung auf dem Niesen sorgte. Unter stehenden Ovationen betrat der Basler Singer-Songwriter die Bühne noch einmal für eine Zugabe.

