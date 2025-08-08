Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Von der Schiefertafel zur Robotik

  08.08.2025 Bildung|Schule
Matthias Schär, der neue, und Martin Wenger, der bisherige Spezialist Medien und Informatik, bei ihrer Pendenzenübergabe (von links nach rechts) BILD: GERHARD K APPHAN
Matthias Schär, der neue, und Martin Wenger, der bisherige Spezialist Medien und Informatik, bei ihrer Pendenzenübergabe (von links nach rechts) BILD: GERHARD K APPHAN

Seit sechs Jahren ist Martin Wenger im Kandertal als Spezialist Medien und Informatik unterwegs. In seiner Rolle als Informatikdienstleister für die Frutigländer Lehrpersonen prägte er den Informatikunterricht im Tal stark mit und kennt die technischen Freuden und Leiden ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote